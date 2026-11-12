(ANSA) - ROMA, 12 NOV - "C'è un tema molto importante che gli studenti stanno portando nelle loro proteste, e cioè la giusta richiesta di cura dei luoghi dove si svolge una parte fondamentale della loro vita, ovvero le scuole. Le Province hanno la responsabilità sull'edilizia scolastica degli edifici delle scuole superiori. Nonostante le opere che grazie al Pnrr abbiamo portato a termine rispettando gli impegni e i target che ci erano stati dati, il patrimonio scolastico continua ad essere naturalmente carente. Io penso che questo elemento, che fa parte della piattaforma che i giovani portano all'attenzione del Paese, dovrebbero trovare risposta nella legge di bilancio. Per questo ci faremo interpreti di queste necessità, perché riteniamo che non si possa allo stesso tempo sostenere la tesi che vogliamo ascoltare i giovani, che chiediamo loro di manifestare in maniera pacifica come la Costituzione prevede e senza violenza, e dall'altro lato non utilizzare l'occasione della legge di bilancio, che è quella che dispone delle risorse, per dare attenzione. L'ascolto è tale se poi si danno anche dei segnali di aver compreso e di essere pronti a fare qualcosa per migliorare la condizione". Lo ha detto il presidente di UPI, l'Unione delle Province italiane, Enzo Lattuca intervenendo al forum ANSAIncontra a proposito delle proteste degli studenti. "Il fabbisogno necessario per consentire alle Province di proseguire ad investire sull'edilizia scolastica è di 300 milioni di euro l'anno. Sappiamo bene che non è una cifra irrisoria, ma è una cifra che sarebbe assolutamente alla portata della legge di bilancio di 26 miliardi di euro", ha proseguito Lattuca. "Così come si sono trovate le risorse per abolire il bollo auto, nonostante il contesto economico-finanziario sia critico, noi chiediamo che ci siano risposte anche su questo. Anche perché dobbiamo dare continuità al Pnrr: non si possono avere scuole totalmente rinnovate come quelle che siamo riusciti a portare a termine e poi non avere le risorse per una manutenzione profonda di quegli edifici che non possono essere magari sostituiti, ma che hanno bisogno di garantire condizioni di comfort minime. Ecco, le uniche risorse che ci sono in Legge Bilancio nella sua versione iniziale sono 150 milioni per il 2028 per il raffrescamento: ma le esigenze sono anche altre e soprattutto non possiamo attendere il 2028 con le mani in mano senza poter iniziare a dare segnali importanti di risposta". (ANSA).