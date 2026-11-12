(ANSA) - ROMA, 12 NOV - "Ci fa piacere che la questione riforma delle Province sia tornata nell'agenda politica del Governo e quindi anche del Paese, col ritorno all'elezione diretta, nell'ambito di una più complessiva revisione del Testo Unico degli Enti Locali, che a quanto abbiamo appreso, approderà al più presto in Consiglio dei Ministri. Sappiamo che i mesi a disposizione di questa legislatura sono pochi per portare a termine questo progetto, ma è comunque un segnale che noi valutiamo con positività perché significa essere usciti dall'oblio e rientrati nell'agenda politica. Per questo siamo disponibili al confronto, che deve necessariamente coinvolgere Upi ed Anci insieme alle Regioni, e siamo pronti ad interloquire con il Governo, con il Parlamento, con le forze politiche, per portare avanti un disegno di riforma che tenga insieme il tema della rappresentanza politica con un ridisegno delle funzioni delle Province". Lo ha detto il presidente di Upi, l'Unione delle Province italiane, Enzo Lattuca intervenendo al forum ANSAIncontra a proposito del disegno di legge delega di riforma del Tuel, il Testo unico sugli enti locali che il Governo, a quanto si apprende, sarebbe pronto ad approvare a breve e che prevederebbe, tra l'altro, il ritorno all'elezione diretta delle Province. "Certo - ha aggiunto - siamo assolutamente consapevoli che la condizione delle Province di oggi non dipende da questo Governo, ma in generale la spinta riformatrice sugli enti locali di questi anni è stata deludente, poco ispirata e vuota di risultati. Sono mancate le occasioni di confronto e sulle Province c'è stata un'ostilità che in alcuni casi è stata dimostrata da scelte penalizzanti, e in altri casi dall'indifferenza. Per questo mi auguro che da qui alla conclusione della legge di bilancio, almeno su alcune questioni ci siano delle risposte". (ANSA).