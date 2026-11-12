(ANSA) - ROMA, 12 NOV - "Le Province sono il livello nel quale far ricadere tutte le funzioni di scala sovracomunale e che non possono nemmeno essere gestiti in maniera efficace ed efficiente dalle Regioni. Penso alle politiche strategiche sulle infrastrutture di scala territoriale, alle politiche di sviluppo anche urbanistico, alle politiche per le aree interne, e a tante materie, come quelle ambientali, che riguardano la gestione dell'acqua, la gestione dei rifiuti, che non possono trovare a livello regionale il livello di attuazione e che non possono essere gestiti comune per comune, le piccole crisi aziendali territoriali, che spesso non trovano ascolto a livello nazionale. Oggi queste funzioni sono disperse nel disordine istituzionale del nostro Paese e il livello provinciale è quello naturale, intermedio e ottimale per poter farle confluire, lasciandole in un ambito che ha una garanzia di democraticità grazie alla presenza di organi politici eletti e di rappresentanza democratica. Questa è la candidatura che noi avanziamo". Lo ha detto il presidente di Upi, l'Unione delle Province italiane, Enzo Lattuca intervenendo alla trasmissione ANSA Incontra sottolineando il nuovo disegno che, secondo l'Associazione, dovrebbero assumere le Province. Lattuca ha anche illustrato gli esiti di un sondaggio fatto con l'Istituto Piepoli "restituisce un risultato a tratti sorprendente - ha detto - ma non così tanto. Nonostante dieci anni difficili le Province rimangono nella percezione dei cittadini e naturalmente anche dei sindaci, sono un livello territoriale riconosciuto, identitario, rappresentano una dimensione geografica che per i cittadini è anche senso di appartenenza e di cui si chiede un rafforzamento. È sorprendente perché il rischio, dopo questo lungo periodo difficile per le Province, era quello di essere caduti nel dimenticatoio, nell'indifferenza. Non è così. Dal sondaggio emerge che il 74% dei cittadini è favorevole al ritorno al voto diretto dei presidenti di Provincia e Consigli provinciali". (ANSA).