(ANSA) - ROMA, 07 OTT - La Procura di Roma indaga per tentato omicidio in relazione al ferimento dell'attore Davide Iacopini avvenuto il 5 ottobre. In base a quanto hanno ricostruito gli inquirenti, l'uomo sarebbe stato colpito con un calcio sferrato da una persona che viaggiava sul lato passeggero di una minicar in via Barrili nel quartiere Monteverde Vecchio. L'attore, che viaggiava su un monopattino, è caduto andando ad urtare violentemente contro una auto in sosta e si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. In base anche al racconto di una testimone che ha soccorso l'attore e all'analisi delle telecamere presenti in zona le due persone a bordo della minicar, non si escludono due minorenni, sarebbero tornati indietro per recuperare una scarpa perduta durante l'aggressione. Chi indaga, coordinato dal pm Ambrogio Cassiani, non esclude che gli autori possano essere gli stessi che hanno compiuto altre due azioni simili, sempre nella stessa zona, il giorno precedente. Ad essere presi di mira sono stati una donna che camminava a piedi e un'altra persona a bordo di un monopattino. (ANSA).