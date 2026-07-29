(ANSA) - ALGHERO, 29 LUG - Un uomo di nazionalità polacca, ricercato a livello europeo per reati transnazionali connessi al furto di autoveicoli e al contrabbando, è stato arrestato ad Alghero dalla Guardia di finanza mentre si trovava a largo di Punta Giglio in sella a una moto d'acqua. I militari della Sezione operativa navale di Alghero lo hanno identificato durante un normale controllo di polizia e viste il comportamento nervoso e sospetto dell'uomo, lo hanno accompagnato in caserma per ulteriori verifiche. Dai riscontri nelle banche dati è emerso che su di lui pendeva un mandato di cattura europeo per furto d'auto e traffico di veicoli rubati. L'uomo è stato quindi arrestato e trasferito nel carcere di Bancali, a Sassari, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. (ANSA).