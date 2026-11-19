(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Un altro sciopero di venerdì? "Basta propaganda. Quando abbiamo detto che questa manovra non va bene, va cambiata, ci hanno detto siete pregiudiziali. Ma i duemila emendamenti presentati dalla maggioranza dimostrano come i primi a non essere convinti di aver fatto una legge buona per il Paese sono loro. Noi ribadiamo la necessità di un cambiamento preciso: c'è bisogno di aumentare i salari, di investire sulla sanità pubblica e sulla scuola, di fare politiche industriali che affrontino la situazione e di una vera riforma fiscale per andare a prendere i soldi dove sono per fare questi investimenti. E c'è bisogno di dire no al riarmo". Così il leader della Cgil, Maurizio Landini, ospite di Omnibus su La7, alla vigilia dello sciopero generale. Dopo un servizio che ricordava le parole della premier Giorgia Meloni in occasione del precedente sciopero generale di venerdì nel 2025 e il "weekend lungo", Landini ribatte: "E' una sciocchezza, una propaganda becera. Quando una persona decide di aderire ad uno sciopero non lo fa per fare un ponte, ma rinuncia allo stipendio e lo fa per portare a casa risulati e per migliorare i diritti anche degli altri". Non riconoscere questo "è disprezzo e non considerazione rispetto ad un atto. Tanto più chi governa dovrebbe essere attento ad ascoltare quello che succede nel Paese, perché lei non rappresenta solo una parte. Quando governa, governa per tutti", aggiunge. Sul fatto che invece Cisl e Uil non scioperano, Landini sottolinea che "gli altri sindacati hanno deciso altre forme di mobilitazione", anche "i loro commenti sulla manovra non sono teneri". Ma questo, aggiunge, "non è un elemento oggi di divisione tra organizzazioni sindacali. Noi non scioperiamo contro altre organizzazioni, scioperiamo per portare a casa risultati per i lavoratori, per i pensionati e per i giovani che ci stanno chiedendo un futuro diverso". (ANSA).