(ANSA) - OLBIA, 19 OTT - Si sono vissuti momenti di tensione oggi a Olbia, durante le riprese del film prodotto da Netflix "Un weekend da bamboccioni 3" con Adam Sandler e Salma Hayek. Un gruppo di ragazzi, improvvisamente, ha iniziato a lanciare pietre e bottiglie di vetro contro le guardie giurate, incaricate di sorvegliare l'ingresso della piazza Matteotti, nel centro storico di Olbia, dove sono in corso le riprese di alcune scene del film. I giovani, tre in tutto, volevano forzare l'ingresso chiuso e controllato dagli addetti alla sicurezza nella piazza e nel tratto di via Regina Elena, ed accedere alla zona in cui si stavano girando i ciak con gli attori Adam Sandler e Salma Hayek. Una guardia giurata è stata raggiunta alla testa da una pietra e ha riportato leggere ferite. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno riportato l'ordine. I giovani sono scappati dopo aver seminato il panico nella zona intorno alla piazza. Uno di loro è stato già rintracciato dalle forze dell'ordine e identificato. Nelle scorse settimane era scoppiata una polemica per la location sul mare scelta dalla produzione del film, a Cala Moresca, nel Comune di Golfo Aranci, con gli ambientalisti che avevano sollevato la questione dell'impatto ambientale in un tratto di costa sottoposto a lavori per allestire il set, ma il Comune aveva precisato che era tutto in regola. (ANSA).