(ANSA) - ROMA, 28 SET - Lanciato per il primo test in orbita Starship, il veicolo di SpaceX per i futuri viaggi verso la Luna e Marte. Gli altri 13 test affrontati finora da questo sistema di lancio, formato dal razzo Super Heavy e dalla navetta Ship, sono stati voli suborbitali. Nel test di oggi è previsto per la prima volta il raggiungimento dell'orbita, alla quota 275 chilometri. Questa volta i satelliti Starlink a bordo sono autentici e, dopo che li avrà rilasciati, la navetta dovrà percorrere sei orbite, per un volo della durata complessiva di circa 10 ore che dovrebbe concludersi con un ammaraggio nell'Oceano Pacifico. (ANSA).