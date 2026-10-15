v. 'Studenti e docenti ancora in piazza...' delle ore 20:18 (ANSA) - BUENOS AIRES, 15 OTT - E' stata dispersa dalla polizia con lanci di lacrimogeni e camion idranti la manifestazione indetta oggi a Buenos Aires da studenti, docenti e sindacati universitari per chiedere al governo di Javier Milei l'effettiva attuazione della Legge sul Finanziamento Universitario. Le forze dell'ordine sono entrate in azione nella piazza di fronte al Parlamento dopo che un gruppo di persone ha iniziato un lancio di pietre oltre le transenne predisposte a protezione del Congresso. Alcuni manifestanti, secondo quanto mostrano immagini televisive, sono rimasti feriti dopo essere stati colpiti direttamente da candelotti lacrimogeni. Deputati dell'opposizione riuniti in seduta all'interno del Parlamento sono scesi in piazza per denunciare la "repressione ingiustificata di una manifestazione pacifica". (ANSA).