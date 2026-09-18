(ANSA) - LONDRA, 18 SET - "Non ci stiamo muovendo abbastanza in fretta" per incidere sui cambiamenti climatici che minacciano il pianeta. Lo ha detto oggi alla Bbc il principe William, erede al trono britannico attivo sulle questioni ambientali sulla scia dell'impegno pionieristico in questo ambito di suo padre, re Carlo III. "C'è bisogno che il mondo del business, gli investitori e i leader intensifichino gli sforzi per aiutare a sviluppare le proposte di soluzione" più efficaci, ha insistito il principe di Galles, intervistato a margine della presentanzione delle nomination per l'assegnazione dell'Earthshot Prize, premio annuale da lui co-fondato nel 2020 a sostegno dei promotori di progetti internazionali orientati alla sostenibilità e alla salvaguardia del globo. Tra i 15 finalisti selezionati per questa edizione, figurano la città di Barcellona, indicata per gli sforzi urbanistici a tutela del suo tratto di costa nel Mediterraneo, e il piccolo regno asiatico del Bhutan, apprezzato per la protezione delle sue foreste nella regione dell'Himalaya e per gli effetti positivi che questo sta determinando nella difesa della qualità dell'acqua e delle risorse idriche disponibili anche per i Paesi vicini. (ANSA).