(ANSA) - VIENNA, 09 SET - Il Consiglio dei governatori dell'Aiea ha votato a favore del deferimento dell'Iran al Consiglio di Sicurezza dell'Onu per il "mancato rispetto" dei suoi obblighi in ambito nucleare, una mossa diplomatica volta ad aumentare la pressione sulla Repubblica islamica. Lo hanno riferito all'Afp due diplomatici. La risoluzione, visionata dalla France Presse, è stata approvata con 23 voti favorevoli, tre contrari e otto astensioni. Russia, Cina e Niger hanno votato contro. (ANSA).