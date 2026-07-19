(ANSA) - VATICANO, 19 LUG - "A lui piace vedere le partite di calcio, quando vivevamo insieme lo facevamo sempre, io penso che lui vedrà la finale Spagna-Argentina se non ha da lavorare perché anche se si trova a Castel Gandolfo non è proprio in vacanza, c'è molto lavoro, apparentemente ci sono meno impegni meno incontri, ma in realtà il Pontefice sta lavorando tanto". A dirlo all'ANSA dall'Argentina dove ora è parroco, è padre Alejando Moral Antonio, ex priore degli Agostiniani e amico di lunghissima data di papa Leone. Lo stesso Del Moral, come racconta, doveva trovarsi a Castel Gandolfo, "ero stato invitato a trascorrere un periodo con l'altro nostro fratello agostiniano ma mi trovo qui e non posso". Padre Moral rimane spesso in contatto telefonico con Leone, con telefonate o messaggi: "l'ultima volta infatti mi ha detto che avrebbe voluto vedere la partita del Paris Saint Germain" che ha poi vinto la finale con l'Arsenal aggiudicandosi la Champions League il 30 maggio scorso, "ma che non era riuscito proprio per impegni di lavoro". Sul volo papale verso la Spagna, Leone stesso aveva scambiato alcuni commenti con i giornalisti a bordo spiegando che avrebbe cercato di seguire un po' il Mondiale, lui che è così amante dello sport, e che avrebbe certamente tifato per gli Stati Uniti che poi sono usciti con il Belgio. Più di recente, è stato lo stesso ambasciatore americano presso la Santa Sede, Brian Burch dopo la cena con il Pontefice in ambasciata in occasione della festa nazionale del 4 Luglio a far sapere che con il Pontefice avevano parlato anche dei Mondiali che si tengono per l'appunto negli Stati Uniti e che il Papa gli aveva confidato di vedere i gol la sera tardi, finito di lavorare. (ANSA).