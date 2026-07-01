(ANSA) - ROMA, 01 LUG - "Stiamo prendendo tutte le misure adeguate per garantire la stabilità dei prezzi". Lo ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, in un panel al forum di Sintra, in Portogallo. "Non lasceremo che il genio esca dalla lampada e che l'inflazione salga", ha sottolineato, assicurando: "Prenderemo le misure necessarie, e lo abbiamo già fatto". "Le circostanze erano appropriate, con gli indicatori dell'inflazione verso l'alto, quindi era ovvio ed è stato concordato all'unanimità". ha aggiuto Lagarde, spiegando perché la Bce ha alzato i tassi nell'ultima riunione del board. La presidente ha aggiunto che i rischi per l'inflazione e la crescita ora sono "più bilanciati". Il presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, ha ribadito la volontà di non fornire una "forward guidance" sui futuri tassi d'interesse negli Usa, segnando una svolta rispetto alla prassi del Banca centrale statunitense. Lo ha detto in un panel con la presidente della Bce Christine Lagarde, al forum di Sintra, annunciando una "nuova rotta" che prevede un confronto interno più vivace. "Voglio che ci sia una bella discussione in famiglia quando ci riuniremo tra quattro settimane", ha sottolineato Warsh. (ANSA).