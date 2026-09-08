(ANSA) - ROMA, 08 SET - La presidente della Bce Christine Lagarde, fra le voci di un addio anticipato con sullo sfondo le presidenziali francesi e la guida del Forum economico mondiale, prepara per gennaio un'autobiografia che promuoverà personalmente in Germania e Svizzera. Lo scrive la Bloomberg citando un comunicato dell'editore Piper. Il libro, dal titolo 'Lady First' e che verrà pubblicato in tedesco con una successiva edizione in inglese, contiene contributi di figure di spicco a livello internazionale fra cui l'ex segretario di Stato Usa Hillary Clinton, l'ex presidente francese Nicholas Sarkozy, la rockstar Bono e la designer d'alta moda Diane von Furstenberg. (ANSA).