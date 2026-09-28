(ANSA) - BRUXELLES, 28 SET - "Dalla nostra ultima riunione i tassi di interesse a lungo termine sono aumentati notevolmente" e questo "rallenterà la crescita" più di quanto previsto nelle proiezioni di settembre. Lo afferma la presidente della Bce Christine Lagarde nel suo discorso per la commissione Econ del Parlamento europeo. Lagarde sottolinea che la crescita si è finora mostrata "resiliente", ma l'aumento dei tassi a lungo termine sui mercati avrà un effetto frenante maggiore di quanto stimato dalla Bce. Una "forte revisione" delle prospettive delle aziende legate all'intelligenza artificiale e della sostenibilità del loro debito "potrebbe innescare correzioni sui mercati" e avere ricadute "sugli investitori dell'area euro e sull'economia più in generale". Lagarde osservato che le valutazioni azionarie globali sono concentrate in un numero relativamente ristretto di società legate all'IA, che stanno anche aumentando rapidamente il ricorso al finanziamento tramite debito. (ANSA).