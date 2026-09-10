(ANSA) - ROMA, 10 SET - "La decisione presa oggi sui tassi è stata unanime" e "una scelta scontata". Sul futuro dei tassi, questo "sarà deciso a ciascun meeting, ma posso dirvi che siamo determinati a raggiungere il nostro obiettivo" di un'inflazione al 2%. Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde nella conferenza stampa di politica monetaria a Berlino. L'economia dell'area euro "si è dimostrata resiliente alle difficoltà poste dallo shock energetico" e la crescita, dello 0,6% nel secondo trimestre, "è attesa continuare nel terzo" ha sottolineato la presidente. (ANSA).