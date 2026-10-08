(ANSA) - BRUXELLES, 08 OTT - Il rialzo dei tassi di interesse a lungo termine registrato quest'anno nell'Eurozona è dovuto principalmente a fattori globali, in particolare all'aumento delle emissioni di debito a livello mondiale e allo shock inflazionistico provocato dal conflitto in Medio Oriente. È quanto ha spiegato la presidente della Bce Christine Lagarde ai ministri delle Finanze dell'Eurozona riuniti all'Eurogruppo a Lussemburgo, secondo quanto si apprende da fonti informate. Lagarde ha osservato che, nonostante il rapido aumento dei prezzi dell'energia, non emergono ancora segnali di una diffusione delle pressioni inflazionistiche agli altri settori dell'economia. Al tempo stesso, l'aumento dei rendimenti a lungo termine sta determinando un inasprimento delle condizioni di finanziamento, destinato a pesare sulla crescita e ad attenuare gli effetti inflazionistici dello shock energetico. La Bce, ha indicato, valuterà attentamente l'impatto di queste dinamiche sul proprio orientamento complessivo di politica monetaria. Interpellata sugli spread dei titoli di Stato, Lagarde ha ribadito che la Bce non commenta la situazione dei singoli Paesi, ma vigila sul corretto funzionamento dei mercati finanziari e dispone degli strumenti necessari per contrastare dinamiche ingiustificate e disordinate che minaccino la regolare trasmissione della politica monetaria, nel rispetto di precisi criteri di ammissibilità. (ANSA).