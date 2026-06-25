(ANSA) - PARIGI, 25 GIU - Dall'inizio dell'ondata di calore in Francia sono aumentate significativamente le visite veterinarie per cani, gatti, ma anche conigli e uccelli. Lo riporta il servizio di emergenza veterinaria in Francia 3115, che ha registrato "un aumento di quasi il 10% della mortalità tra gli animali trattati in pronto soccorso rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso". "Per i gatti, si tratta di un processo prolungato, che si sviluppa dopo diversi giorni di caldo e disidratazione progressiva. Nei cani, i sintomi si manifestano principalmente nei primi due giorni; dopodiché, le persone prendono le dovute precauzioni", spiega uno dei veterinari che effettuano visite a domicilio nella regione dell'×le-de-France, uno dei circa 50 dipartimenti che mercoledì hanno registrato temperature superiori ai 40°C. Tra le precauzioni da prendere in casa non appena fa troppo caldo: persiane chiuse, ciotole d'acqua in diverse stanze, tappetini rinfrescanti e cibo umido per i gatti. Per i cani, la priorità immediata è rinfrescarli in un luogo fresco, bagnargli le estremità e poi avvolgerli in un asciugamano umido. Ma alcuni animali muoiono prima ancora di essere visitati da un veterinario. Il colpo di calore è "fatale in un caso su due". I cuccioli, gli animali obesi o anziani e le razze brachicefale sono i più vulnerabili. (ANSA).