(ANSA) - ROMA, 29 OTT - CHRISTINE LAGARDE, 'LADY FIRST' (MONDADORI) Sarà nelle librerie italiane il 2 febbraio 2027, per Mondadori, 'Lady First', l'autobiografia di Christine Lagarde, che ha annunciato le sue dimissioni dalla presidenza della Banca Centrale Europea dal 7 febbraio 2027, in anticipo rispetto alla scadenza naturale del suo mandato di otto anni prevista per ottobre 2027. Prima ministra dell'Economia e delle Finanze in Francia, prima donna a guidare il Fondo Monetario Internazionale, prima donna presidente della Banca Centrale Europea, Lagarde è sempre stata la prima. Ora, per la prima volta, racconta la storia della sua vita: l'infanzia a Le Havre, una madre che ha dato tutto per i suoi figli senza lasciare nulla al caso, le avversità che l'hanno resa più forte e le grandi crisi dell'economia globale. Accanto alla sua voce, il libro raccoglie le testimonianze delle persone a lei più vicine: i fratelli Luc e Olivier Lallouette, il cugino preferito e figure di spicco come Hillary Clinton, Nicolas Sarkozy, l'ex primo ministro francese Dominique de Villepin, la rockstar e attivista Bono, il primo ministro canadese Mark Carney e la stilista Diane von Fürstenberg. "Questo è uno dei motivi per cui ho scritto questo libro. Non voglio che nessuna di queste giovani donne creda che si possa aver successo solo se si nasce nella famiglia giusta, nel posto giusto, con il nome giusto. Voglio che conoscano la verità senza filtri di una bambina ribelle, proveniente da un ceto medio e modesto, che si è assunta molti rischi, sia calcolati che spontanei, e che ciononostante è arrivata a ricoprire le posizioni più ambite della politica, della finanza e della vita internazionale" afferma Lagarde. Nata l'1 gennaio 1956 a Parigi, la presidente della Bce ha studiato diritto sociale ad Aix-en-Provence, seguito da inglese, economia aziendale e diritto del lavoro a Parigi, prima di intraprendere la professione di avvocata. Nel 1999 è diventata presidente del Global Executive Committee di Baker & McKenzie. Nel 2005 è tornata a Parigi come ministra delegata per il Commercio Estero, nell'estate del 2007 è stata nominata ministra dell'Agricoltura e due mesi dopo è diventata la prima donna ministra dell'Economia e delle Finanze della Francia. Nel 2011 è stata nominata direttrice operativa del Fondo Monetario Internazionale a Washington. Nel 2019 è diventata la prima donna presidente della Banca Centrale Europea a Francoforte. (ANSA).