(ANSA) - CATANIA, 24 LUG - Un ladro di 37 anni è stato ferito gravemente dal proprietario di un'abitazione che lo ha sorpreso a rubare. E' accaduto a Ramacca, nel Catanese, dove il 50enne ha visto l'uomo incappucciato nella sua casa ed è intervenuto. Ne è scaturita una violenta colluttazione e il proprietario di casa ha ferito l'intruso con un coltello da cucina. Il ladro, originario dell'Europa dell'Est, è fuggito ma è stato rintracciato a poca distanza dall'abitazione da carabinieri di Palagonia. E' ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Caltagirone dove è piantonato perché in stato di arresto per furto in abitazione e lesioni personali aggravate. (ANSA).