(ANSA) - PAVIA, 09 NOV - Furto di carte Pokemon per un valore di circa 20mila euro a Vigevano (Pavia). Il colpo è stato messo a segno la notte scorsa: i ladri - un 23enne e un 24enne residenti a Merano (Bolzano) - sono stati arrestati in flagrante dalla polizia. La banda, composta in tutto da quattro persone, ha agito in un negozio di via Treves specializzato nella vendita di carte da collezione e altri giochi. Il 23enne e il 24enne sono scesi dall'auto e con una mazza hanno infranto la vetrina impossessandosi di 12 cofanetti di carte Pokemon, di 70 carte vintage della stessa collezione e di altri giochi. In breve tempo. grazie al sistema di allarme entrato in funzione, gli agenti del commissariato sono arrivati sul posto e hanno arrestato i due giovani. Gli altri due sono riusciti a fuggire in auto. Le carte Pokemon sono state recuperate e restituite al titolare del negozio. (ANSA).