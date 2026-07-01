(ANSA) - ROMA, 02 LUG - "Quando finisce una stagione, i ringraziamenti sono doverosi. E pensate una stagione così lunga: ma per me questi 22 anni sono stati una passeggiata, una bellissima passeggiata". È mezzanotte quando Federica Sciarelli dice addio a Chi l'ha visto?, il programma cult di Rai3 che conduce con successo dal 2004. "Io ringrazio il Tg3 che mi ha formata, ringrazio Rai3 che mi ha accolto e devo ringraziare la mia bellissima squadra: stanno lì tutti quanti, uno accanto all'altro, non lo vedete ma c'è anche il nostro direttore Paolo Corsini", sottolinea Sciarelli, con il sorriso e gli occhi lucidi, sotto lo sguardo affettuoso di tutto il team che applaude dietro le quinte. "Però io vorrei ringraziare voi familiari, perché vi siete affidati, avete detto: Federica, pensaci tu, squadra di Chi l'ha visto, pensateci voi, ed è importante che vi siate affidati, vi siate fidati di noi. E poi devo ringraziare tutti i nostri telespettatori perché hanno aiutato chi ha chiesto aiuto: e io lo so, qualcuno di voi è sceso per strada quando cercavamo qualche persona che vagava senza contezza di sé, come dico sempre io, e quella persona ce l'avete trovata e ce l'avete portata a casa. Quindi io abbraccio tutti e tutte e come sempre dò la linea al Tg3, a Linea notte che questa sera è con la nostra Valentina Antonello. Buonasera", conclude. Un'ultima puntata per Sciarelli - che la apre con un altro grazie, "vi sto leggendo tutti e mi raccontate anche le vostre cose private. Una comunità bellissima che non deve andare dispersa" - che ha voluto tra i protagonisti Gildo e Filomena, fratello e mamma di Elisa Claps, con cui aveva aperto la sua prima puntata, nel 2004. Se Gildo annuncia che la procura di Potenza ha riaperto "le indagini sul ritrovamento del corpo e sulle complicità", Filomena saluta così la conduttrice: "Sei la donna che ci ha tenuto incollati, ci ha fatto aspettare i mercoledì sera per le notizie, hai attraversato il mondo intero, hai spaccato le montagne. Auguri anticipati a chi verrà, a te con un nodo alla gola devo dire: ciao Federica, ti voglio un mondo di bene e te ne vorrò sempre". Sciarelli si commuove, mentre l'hashtag Chi l'ha visto? resta tra i trending topic dei social per tutta la serata. (ANSA).