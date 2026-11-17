(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Centinaia di persone per l'ultimo saluto a Michael, nella parrocchia San Filippo Apostolo di Grottarossa, il suo quartiere, a Roma. C'erano i famigliari straziati, i suoi compagni di scuola e la gente della zona. C'erano i palloncini bianchi, viola e a forma di Hello Kitty, portati per lui e lasciati volare in cielo quando la bara ha lasciato la chiesa. "Per sempre nei nostri cuori", c'era scritto sopra alcuni. "Oggi dovremo tutti chiedere perdono a Wiktoria Michael", ha detto don Christian Nunzio Prestianni, che ha celebrato i funerali. Il ragazzo di 15 anni, nato Wiktoria, aveva iniziato un percorso di transizione di genere, supportato dai suoi genitori. Anche per la sua scelta, però, ha subìto bullismo e discriminazioni, e di recente aveva cambiato classe. L'11 novembre si è lasciato cadere dal terrazzo del suo condominio. "La sera prima è stata mollata dal ragazzo. L'ho sentita piangere. Chiedeva aiuto e abbiamo fatto tutto il possibile. Ma avere la depressione a 13 o 15 anni è troppo. La mattina dopo pensavo dormisse", aveva raccontato la mamma nei giorni scorsi, talvolta rivolgendosi a Michael ancora al femminile. "Dove eravamo quando aveva bisogno di noi?", ha detto il parroco durante l'omelia. "Ora siamo tutti qui - ha continuato - ma poi torneremo nelle nostre stanze a fare scrolling sullo smartphone. Siamo tutti leoni da tastiera quando c'è da aggredire e siamo tutti agnellini quando si tratta di assumerci le nostre responsabilità". (ANSA).