(ANSA) - WASHINGTON, 09 AGO - E' di nuovo scontro tra Donald Trump e Taylor Swift. Lunedì, l'account 'Team Trump' ha pubblicato un video su TikTok che ritraeva il presidente e la First Lady Melania accompagnati dal brano 'August' della popstar. "Siamo sicuri che @TaylorSwift sarà entusiasta che abbiamo usato la sua canzone! #taylorswift #maga #august", si leggeva nella didascalia. Subito i fan hanno iniziato a commentare chiedendole di rimuovere il suo brano. Swift non ha commentato direttamente ma venerdì il brano è stato tolto e il video è diventato muto, il che lo rendeva abbastanza singolare. "Audio non è disponibile", la scritta che accompagnava la clip. Sono che anni che il tycoon attacca la super star dopo che lei nel 2020, prima delle elezioni, scrisse su X: "Dopo aver alimentato il fuoco della supremazia bianca e del razzismo per tutta la durata della tua presidenza, hai il coraggio di ostentare superiorità morale prima di minacciare violenza? Ti cacceremo via col voto a novembre". Nel 2024 l'artista ha dato il suo sostegno pubblico a Kamala Harris e il tycoon non glielo ha mai perdonato. (ANSA).