(ANSA) - VENEZIA, 18 SET - Uno striscione con la scritta "La vostra integrazione è la nostra rovina" è comparso stamani davanti alla scuola "Giulio Cesare" di Mestre (Venezia), situata in un quartiere ad alta presenza di stranieri, in particolare bengalesi. La denuncia viene dalla Cgil di Venezia, che lo definisce "un atto vile e inaccettabile. Ancora una volta l'estrema destra tenta di trasformare una scuola nel centro delle polemiche, strumentalizzando bambine e bambini per alimentare odio e tensioni". In un vicino parco cittadino - come riporta il sito della Nuova Venezia - sono state tracciate con della vernice bianca scritte "No Islam" a terra, e una croce in un capanno porta-attrezzi, che sono state cancellate dagli addetti della multiutility Veritas. (ANSA).