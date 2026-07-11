(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha preso parte ai lavori del Transforming Education Summit +4 e dell'High-Level Steering Committee SDG4, promossi dall'Unesco per definire le priorità dell'agenda internazionale dell'istruzione oltre il 2030. Insieme a lui la delegazione del Ministero dell'istruzione e del merito era arricchita di una novità: due studenti, rappresentanti delle consulte provinciali studentesche, Alessandro Di Micco, attuale portavoce nazionale degli studenti, e Sanya Bonelli, già portavoce nazionale degli studenti e attuale presidente della commissione permanente Rappresentanza del Consiglio Nazionale dei Presidenti di Consulta hanno infatti partecipato ai lavori dell' High level Steering Committee e al transforming education Summit +4. "Ringraziamo il ministro dell'Istruzione e del Merito Valditara per l'opportunità offerta, perché noi oggi siamo qui a nome di tutti gli studenti italiani e in rappresentanza dell'intera comunità studentesca. Avere l'opportunità di sedersi al tavolo con 28 ministri dell'Istruzione provenienti da tutto il mondo e partecipare al confronto e al dibattito, significa aver avviato il percorso finalizzato all'instaurazione di un dialogo con l'Europa e con il mondo e magari anche teso ad esportare il modello consultivo italiano", dice Alessandro Di Micco. Per Sanya Bonelli "la nostra presenza qui oggi vuole rappresentare un preciso messaggio: le consulte provinciali studentesche sono ormai pronte a proseguire un proficuo lavoro di confronto internazionale affinchè la rappresentanza studentesca e la partecipazione internazionale giovanile alle decisioni dei tavoli istituionali non sia utopia o privilegio di alcune nazioni ma consuetudine e continuo produttivo confronto". (ANSA).