(ANSA) - NAPOLI, 24 NOV - "𝐋𝐚 𝐯𝐢𝐨𝐥𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐧𝐨𝐧 𝐞̀ 𝐦𝐚𝐢 𝐚𝐦𝐨𝐫𝐞". E' questo il messaggio che in queste ore viaggia sulla rete Anm, a Napoli, con la voce di Sal Da Vinci. In occasione della 𝐆𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐥'𝐄𝐥𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐕𝐢𝐨𝐥𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐥𝐞 𝐃𝐨𝐧𝐧𝐞, l'Azienda napoletana di mobilità e il Comitato per le Pari opportunità aziendale scendono così in campo. 𝐼𝑙 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜 di Sal Da Vinci 𝑒 𝑖𝑙 𝑠𝑢𝑜 𝑚𝑒𝑠𝑠𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 sono 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑚𝑒𝑠𝑠𝑖 𝑑𝑎 ieri 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎𝑛𝑎, 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑖𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖 𝑒 𝑎 𝑏𝑜𝑟𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑖 𝑏𝑢s. Non solo. "Il nostro impegno continua anche in strada. Il 25 novembre vi aspettiamo a bordo di un bus Anm dedicato per un evento itinerante: i componenti del Comitato Pari opportunità saranno presenti per incontrare cittadini e lavoratori e distribuire materiale informativo sui servizi di tutela e sul numero nazionale antiviolenza e stalking 1522". Le tappe del percorso sono piazza Garibaldi alle 9.00, piazza Municipio alle 10.30, piazza Vanvitelli alle 12.15 e piazzale Tecchio alle 13.30. "Un segnale importante, che deve però tradursi anche in diritti concreti per le lavoratrici. Nel trasporto pubblico locale - commenta il sindacalista Usb, Adolfo Vallini - tante donne affrontano quotidianamente turni disagiati, lunghe ore alla guida e, troppo spesso, l'assenza di servizi igienici adeguati ai capolinea. Come Usb abbiamo già inserito il riconoscimento del congedo mestruale retribuito per le lavoratrici affette da dismenorrea invalidante nella nostra piattaforma rivendicativa per il rinnovo del Ccnl Autoferrotranvieri, in scadenza il 31 dicembre 2026, trasmessa alle associazioni datoriali Asstra, Agens e Anav. Una richiesta concreta, una conquista di civiltà e non un privilegio, soprattutto per le donne impegnate in attività lavorative particolarmente gravose". "Perché il rispetto delle donne - conclude Vallini - non si celebra soltanto il 25 novembre: si garantisce ogni giorno, anche attraverso maggiori diritti, salute e dignità sul lavoro". (ANSA).