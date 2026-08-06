(ANSA) - STOCCOLMA, 06 AGO - La Svezia consegnerà all'Ucraina una nave mercantile appartenente alla flotta fantasma russa sequestrata a marzo e che, secondo Kiev, trasportava grano ucraino rubato dai territori occupati. Lo ha stabilito la giustizia svedese stando a documenti del tribunale visionati dall'Afp. La Corte Suprema svedese ha respinto il ricorso presentato dall'armatore, confermando così due precedenti sentenze che ordinavano la consegna della nave e del suo carico all'Ucraina, come spiegato dalla Corte nella sua decisione del 4 agosto. (ANSA).