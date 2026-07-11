(ANSA) - ROMA, 11 LUG - La più antica bandiera storica del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza è stata trasferita dal Sacrario delle Bandiere del Vittoriano agli uffici del Capo della Polizia-Direttore generale della Pubblica Sicurezza al Viminale. La cerimonia è avvenuta nel giorno del 174esimo anniversario dalla nascita del Corpo. Prima del trasferimento, il vessillo ha ricevuto gli onori da un picchetto armato della Polizia di Stato. All'arrivo al Palazzo del Viminale, la bandiera è stata accolta dal Capo della Polizia, prefetto Vittorio Pisani. "Questo momento ha un profondo significato - ha dichiarato Pisani -. Rappresenta la continuità storica dei valori, dello spirito di servizio e di sacrificio di un'Istituzione che sa adeguarsi costantemente alle mutevoli esigenze della società e che da sempre è posta a tutela della pubblica sicurezza e dei diritti e delle libertà dei cittadini". Dopo lo scioglimento del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, la bandiera era stata inizialmente trasferita all'Armeria Reale di Torino per poi essere collocata, nel dicembre 2019, al Vittoriano. Istituito l'11 luglio 1852, il Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza aveva natura militare ed era incaricato di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica. Con la riforma introdotta nel 1981 il Corpo venne disciolto e, insieme al Corpo di Polizia Femminile, confluì nella nuova Polizia di Stato. (ANSA).