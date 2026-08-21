(ANSA) - LONDRA, 21 AGO - È polemica nel Regno Unito sugli eventuali costi di una scorta per il principe Harry e la sua famiglia a carico dello Stato, dopo l'annuncio a sorpresa del ritorno dagli Usa a sei anni dal traumatico strappo dalla dinastia Windsor. Secondo gli esperti citati dai media, la protezione potrebbe costare ai contribuenti fino a 5 milioni di sterline l'anno. Un ex ministro, citato in forma anonima dal Mail, tabloid storicamente ostile ad Harry e Meghan, ha parlato di "un contribuente già messo a dura prova", costretto ad assistere a "un circo indecoroso". Il dibattito in corso nel Paese sembra peraltro confermare che la sicurezza dei duchi di Sussex dovrebbe avere dei costi pubblici, anche se non è stata comunicata in merito una decisione da parte del governo. Ieri il premier laburista Andy Burnham si era limitato a parlare di un "affare privato" di Harry e Meghan, riferendosi alla loro protezione una volta ritornati a fine mese nel Regno. Il principe è ancora in attesa dell'esito della revisione delle misure di sicurezza dopo la revoca del diritto automatico alla scorta seguita allo strappo con i Windsor e alla rinuncia del ruolo di membro attivo della Royal Family con la moglie: ora il comitato governativo preposto (Ravec) si è trovato a esaminare la situazione alla luce del trasferimento in pianta stabile dei Sussex. Dai Davies, ex responsabile di Scotland Yard per la protezione dei reali, ha detto che il ritorno di Harry "ha cambiato le cose": portare con sé la famiglia, essere residente nel Regno e il suo profilo pubblico fanno aumentare le possibilità che ottenga la protezione della polizia. Intanto sui media britannici è emerso che Meghan potrebbe tornare a recitare in un progetto non ancora specificato: sarebbe la sua prima parte da attrice da quando lasciò le scene alla vigilia del matrimonio con Harry nel 2018, dopo aver interpretato il ruolo dell'avvocatessa Rachel Zane nella serie 'Suits'. (ANSA).