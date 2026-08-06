(ANSA) - BOLZANO, 06 AGO - Due fotografie scattate a 12 anni di distanza documentano la rapida riduzione del ghiacciaio della Marmolada. A proporre il confronto è il gruppo Facebook "Passione Neve & Montagna", che ha affiancato due immagini prese dalla stessa webcam il 6 agosto 2014 e il 6 agosto 2026. Se dodici anni fa il pendio in quota si presentava ancora come un'unica distesa bianca, allo stato attuale si notano soltanto alcune lingue di ghiaccio isolate. Lo scioglimento dell'apparato glaciale è stato ulteriormente accelerato dall'attuale ondata di caldo estremo: in Trentino lo zero termico si mantiene saldamente oltre i 4.000 metri da diversi giorni, senza che si preveda al momento un'inversione di tendenza. (ANSA).