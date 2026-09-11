(ANSA) - MILANO, 11 SET - "A settembre non si è mai votato, l'altra volta nel 2022 era un'anomalia. Se non si vuol votare a settembre, non escludo che si possa votare qualche mese o giorno prima ma solo per un fatto 'settembrino'": così il presidente del Senato Ignazio La Russa a Il Tempo delle Donne a Milano, rispondendo alla domanda su quando si andrà al voto. "Cose da fare ce ne sono. Quindi la possibilità di andare a fine legislatura c'è. Molto è stato fatto al governo e molto rimane da fare" ha spiegato. (ANSA).