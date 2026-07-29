(ANSA) - ROMA, 29 LUG - "Credo che la formula trovata" sulle preferenze "sia una mediazione democratica. Trovare posizioni che non accontentano nessuno ma siano accettabili per tutti è il cuore della partecipazione democratica". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa durante la cerimonia del Ventaglio a Palazzo Madama. "Come credo avverrà - ha spiegato - se venisse modificato che i capilista devono rispettare la possibilità dei due generi di essere rappresentati al 50% o al 60% e 40%. Non è una mediazione ma è quello che io penso". (ANSA).