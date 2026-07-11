(ANSA) - ROMA, 11 LUG - "Esprimo la mia convinta solidarietà al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, inserita in una lista nera dal quotidiano iraniano Hamshahri, accompagnata da messaggi di aperta minaccia. Si tratta di un episodio che colpisce non solo la persona del presidente del Consiglio, ma i valori democratici e le istituzioni che lei rappresenta. Ogni forma di intimidazione, di incitamento alla violenza e di propaganda dell'odio deve essere condannata con la massima fermezza. In questo momento è fondamentale che l'Italia resti unita nel difendere i principi di libertà, democrazia e rispetto delle istituzioni. A Giorgia Meloni va la mia piena vicinanza e solidarietà". Lo dichiara Ignazio La Russa, presidente del Senato della Repubblica. (ANSA).