(ANSA) - MILANO, 11 SET - Per il candidato sindaco di Milano "avevamo delegato a Roma la responsabilità di trovare una strada. Se ho capito bene, ha individuato la strada, negata fino a ieri da alcuni nostri alleati, del candidato politico". "Fino a ieri c'era un solo candidato politico, Lupi, che continuo a dire che sia un ottimo candidato, ma sono ottimi anche gli altri candidati politici che mi pare sono in lizza oltre a Lupi: Perego è un' ottima persona, Sardone è un'ottima persona". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa, alla domanda se Perego di Cremnago sarà il candidato a Milano: "Sono tre". E comunque "il centrodestra è in buone mani". (ANSA).