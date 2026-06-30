(ANSA) - ROMA, 30 GIU - "Giorgia Meloni la vedo bene a fare tutto tranne che il Papa". Così il presidente del Senato, Ignazio la Russa interpellato dai cronisti sulle dichiarazioni fatte ieri dalla premier sul prossimo capo dello Stato, a Rete 4, e su eventuali velleità di Meloni all'incarico. La Russa l'ha detto a margine della proiezione di un documentario su Pippo Baudo in corso al Senato. Poi ha aggiunto: "Le hanno fatto una domanda e lei ha dato una risposta. Per quanto ne so io, lei non mi ha mai parlato di un desiderio, anzi ..mi ha parlato del contrario. Ma perché scandalizzarsi se poi il presidente del Consiglio avesse la possibilità un domani" di aspirare al Colle, ha concluso. (ANSA).