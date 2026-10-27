(ANSA) - ROMA, 27 OTT - "I rapporti con l'Italia, faccio l'esempio degli Stati Uniti, non cambiano, perlomeno da parte di Meloni, di questo governo, a seconda di chi vince le elezioni. I rapporti sono tra Stato e Stato, tra Italia e Stati Uniti, tra Italia e Israele. Poi c'è qualche leader che è più vicino, qualche leader che è meno vicino, ma i rapporti sono tra Stati, non tra persone". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine della convention di Sud chiama Nord, insieme a Sindaci d'Italia, rispondendo a una domanda sul voto in Israele. (ANSA).