(ANSA) - ROMA, 16 SET - "Sulla Vigilanza Rai, oggi ho comunicato che sono scaduti i termini. Tuttavia ho dato altri 6-7 giorni fino a martedì. Mercoledì provvederò, come è mio dovere, a nominare i componenti dei gruppi che non fossero pervenuti, partendo dal dato apicale e scendendo per i rami. Se per caso si dimettessero anche quelli e se nel frattempo gli altri gruppi mi daranno i nomi, la commissione può funzionare fino a nuova fase. Può funzionare lo stesso". L'ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, sulla commissione bicamerale di Vigilanza Rai, al termine della conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama. E ha continuato: "Adesso non sono rimasti in carica perché si sono dimessi tutti. Invece se poi rimane in carica una parte, si va avanti ovviamente se c'è il numero legale". (ANSA).