(ANSA) - VENEZIA, 13 OTT - Un progetto pilota per promuovere la salute negli ambienti di lavoro, mettendo in relazione benessere delle persone con ambiente, società e sistema economico. L'iniziativa è stata presentata stamani a Venezia da Regione Veneto, Intesa Sanpaolo e Confindustria Veneto Est, nell'ambito della piattaforma regionale "Venexus". Tra le attività previste all'interno delle aziende ci sono la valutazione del rischio cardiovascolare dei lavoratori e l'individuazione precoce dei principali fattori di rischio sui quali è possibile intervenire. Per le persone considerate a rischio, in particolare, è prevista la presa in cura, con l'obiettivo di favorire interventi tempestivi. L'intervento prevede anche azioni rivolte all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, per rendere più semplici e accessibili comportamenti salutari e favorire il benessere delle persone all'interno delle imprese. "Portiamo la prevenzione all'interno delle aziende - ha dichiarato l'assessore regionale alla Sanità, Gino Gerosa -. L'impegno della Regione non può più essere considerato un lusso, ma un dovere. Dobbiamo investire sulla cura, puntare sulla medicina di previsione e quindi su prevenzione primaria, secondaria e terziaria". Gruppo Intesa Sanpaolo e Confindustria Veneto Est, partner del progetto, hanno accolto l'invito della Regione per realizzare attività progettuali attraverso il coinvolgimento di 33 imprese, che hanno dimostrato il proprio interesse a partecipare all'iniziativa pilota, per verificarne la sostenibilità e la replicabilità su tutto il territorio regionale. (ANSA).