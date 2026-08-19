(ANSA) - LONDRA, 19 AGO - "È stato molto difficile" mantenere il segreto sul cancro di Carlo. Lo ha detto la regina Camilla rivelando per la prima volta i momenti di forte preoccupazione vissuti quando nel gennaio del 2024 era stato diagnosticato al sovrano britannico un tumore di natura imprecisata. La consorte di re Carlo ha ammesso la difficoltà nel doversi trattenere dal dirlo a chiunque, in attesa che arrivasse il via libera per l'annuncio pubblico, avvenuto tramite un comunicato di Buckingham Palace il 5 febbraio 2024. "Stavo quasi per dire qualcosa, ma ho sentito che non era il momento di parlare", ha raccontato la regina in un video di sette minuti girato per l'associazione benefica Maggie's per i malati oncologici e le loro famiglie, di cui Camilla è presidente. Proprio in quei giorni aveva inaugurato un centro del gruppo no profit al Royal Free Hospital di Londra. Nel filmato girato a Clarence House ha raccontato anche il modo in cui re Carlo, da lei definito con affetto "povero marito", ha sempre affrontato la situazione, portando avanti gli impegni ufficiali. "Niente lo ha fermato. Ha semplicemente detto: 'È il mio modo, ce la farò così'", ha aggiunto. Camilla ha anche parlato del conforto ricevuto nell'affrontare la malattia di Carlo dalle altre famiglie incontrate nel corso delle sue visite nei centri oncologici. Il sovrano sta continuando le cure e la sua salute procede in una "direzione positiva" secondo la corte, con un'attività pubblica intensa, che al momento vede la tradizionale pausa delle vacanze estive al castello di Balmoral in Scozia. (ANSA).