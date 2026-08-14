(ANSA) - ROMA, 14 AGO - A un anno dalla scomparsa di Pippo Baudo, la Rai rende omaggio a uno dei più grandi protagonisti della televisione italiana con una programmazione speciale che coinvolge reti televisive, piattaforme digitali, radio e testate giornalistiche. "Volto simbolo del Servizio pubblico, protagonista di oltre mezzo secolo di storia della televisione - dichiara l'amministratore delegato Giampaolo Rossi - Pippo Baudo ha segnato profondamente l'immaginario collettivo del Paese, accompagnando generazioni di spettatori con il suo stile inconfondibile, la capacità di innovare il linguaggio televisivo e di valorizzare nuovi talenti. L'omaggio costruisce un racconto trasversale tra televisione, radio, archivio e digitale per celebrare non solo la carriera di Pippo Baudo, ma anche un importante capitolo della storia culturale e televisiva italiana, della quale il conduttore è stato uno dei principali interpreti". Domenica 16 agosto, alle 21.30, Rai 1 propone "Stasera… Pippo Baudo", una serata speciale che, attraverso immagini d'archivio e momenti fra i più significativi della sua carriera, ripercorre il percorso umano e professionale di un protagonista assoluto dello spettacolo e della televisione italiana. A seguire, alle 24.00, andrà in onda lo Speciale Tg1 "Mister Tv Pippo Baudo Story", firmato da Leonardo Metalli. Un racconto delle origini siciliane del grande conduttore, dei successi che hanno fatto la storia della televisione e dei tanti artisti che Baudo ha contribuito a scoprire e valorizzare nel corso della sua lunga carriera. Blob, con Superpippo, alle 20 su Rai 3, dedica una puntata speciale al grande conduttore. Un condensato della sua carriera, non solo sanremese, per omaggiare il volto e la storia della nostra tv. RaiNews24 dedicherà all'anniversario servizi di approfondimento con ospiti in studio. La ricorrenza sarà inoltre ricordata nei titoli dei telegiornali e attraverso una specifica copertura informativa a cura delle Testate Rai. Rai Storia propone una programmazione speciale interamente dedicata al grande presentatore. Alle 11.45 andrà in onda "Domenica con Pippo Baudo - Vittorio Gassman a Canzonissima '72", mentre alle 13.00 sarà trasmessa una puntata della storica serie "Ieri e oggi" del 1973, con Pippo Baudo e Renzo Palmer ospiti in studio. Alle 19.15 Rai Cultura riproporrà "Visioni private - Pippo Baudo", l'intervista di Cinzia Tani che racconta, attraverso ricordi, aneddoti e riflessioni, la straordinaria esperienza professionale e umana di colui che ha contribuito in modo determinante a costruire la televisione italiana moderna. Per l'occasione RaiPlay mette a disposizione la collezione speciale "Omaggio a Pippo Baudo", consultabile all'indirizzo Omaggio a Pippo Baudo, con una selezione di programmi, documentari e materiali d'archivio dedicati al conduttore. Tra i contenuti disponibili figurano il film "Il suo nome è Donna Rosa", il documentario Rai Teche "Pippo Baudo l'ho inventato" io e l'antologia "Il suo nome è Pippo Baudo". Anche RaiPlay Sound partecipa al ricordo con "Omaggio a Pippo Baudo", una raccolta di interviste, conversazioni e ritratti biografici che ripercorrono la carriera di uno dei protagonisti più amati della storia della radio e della televisione italiana. La ricorrenza sarà inoltre ricordata da Televideo nella rubrica Almanacco, all'interno delle pagine "Accadde Oggi" (pagina 410). Anche Rai Radio ricorda Baudo, a un anno dalla sua scomparsa, con un palinsesto dedicato alla sua carriera radiofonica, spesso poco conosciuta rispetto alla sua lunga attività televisiva. Un omaggio sentito ad una figura centrale nella storia del Servizio Pubblico. Rai Radio 1 proporrà servizi, interviste e approfondimenti nelle varie edizioni dei Gr1, Gr2 e Gr3 oltre con alcuni programmai. Su Rai Radio2 si partirà con "Good Morning Radio2 Weekend" (dalle 6.00 alle 9.00) che ricorderà l'anniversario in apertura di puntata. Dalle 10.35 alle 12.00 la parola passerà a "Spettinati Weekend" per ricordare il grande conduttore. Federica Elmi, ricordando Baudo, partirà dal suo essere "spettinato" ben oltre i capelli: dal suo modo curioso, irrequieto e poco incline a stare dentro i confini del ruolo che gli era stato assegnato. E del ricordo di Baudo si occuperà anche "Radio2 Music Room Weekend" (dalle 15.00 alle 17.00) con un viaggio virtuale attraverso i luoghi che ne hanno segnato la vita e la carriera. Il sottotitolo di questo momento sarà: "Musica, racconti, curiosità e materiali d'archivio per rendere omaggio a uno dei grandi protagonisti della storia della televisione e della musica italiana". Per quanto riguarda le Radio Digitali Specializzate e Podcast, Rai Radio Techetè propone un palinsesto speciale, per domenica 16 agosto, che farà scoprire agli ascoltatori di oggi il lavoro svolto da Baudo in radio negli anni '60 e '70. Tra varietà del week end, trasmissioni per ragazzi e persino radiocommedie emerge il profilo di un Pippo Baudo versatile, ironico e autentico protagonista del mezzo radiofonico. Durante gli Speciali di domenica 16 agosto, a cura di Edoardo Melchiorri e con il coordinamento di Giacinto De Caro, Rai Radio Techetè trasmetterà in tre diversi momenti le storiche produzioni: Settimana Corta (1973) e Ragazzi organizzatevi (1974) alle ore 04.00, 12.00 e 20.00; Show Down (1978) ore 05.00, 13.00 e 21.00; Ma voi capirete (1966) sceneggiato radiofonico in due parti - Prima parte alle ore 06.00, 14.00 e 22.00 - Seconda parte alle ore 07.00, 15.00 e 23.00. Rai Isoradio dedicherà la fascia "Destinazione Pomeriggio", dalle 13 alle 17 al ricordo di Pippo Baudo con un palinsesto ricco di interazioni e spunti di memoria. "Con questa programmazione speciale, la Rai rinnova il ricordo e la gratitudine nei confronti di un professionista che ha contribuito in maniera decisiva alla crescita del servizio pubblico radiotelevisivo, lasciando un'eredità culturale e professionale che continua a rappresentare un punto di riferimento per il mondo dello spettacolo e dell'informazione", conclude la nota dell'azienda. (ANSA).