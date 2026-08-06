(ANSA) - MILANO, 06 AGO - Nel mese di luglio la raccolta netta di Fineco ha raggiunto 1,78 miliardi, un dato superiore del 45% rispetto a 1,2 miliardi di luglio 2025. Da inizio anno il dato è di 10,7 miliardi. A conferma dell'accelerazione del percorso di crescita della banca, anche l'acquisizione di nuovi clienti registra un incremento particolarmente robusto, attestandosi nel mese a 20.793 (+38% anno su anno) e portando il totale da inizio anno oltre 146mila (+28% anno su anno). L'asset mix evidenzia una solida componente gestita di 392 milioni, con la raccolta retail di Fineco Asset Management pari a 114 milioni. La componente diretta è negativa per 301 milioni, influenzata sia dalla stagionalità delle imposte pagate dai clienti, sia dal forte interesse a investire tramite la piattaforma di brokerage in una fase di ribasso dei mercati. La raccolta amministrata ha infatti raggiunto 1.685 milioni e contribuito a ricavi brokerage molto solidi, stimati in circa 23 milioni nel mese (con una crescita del 24% a/a) e pari a 171 milioni da gennaio 2026 (+16% anno su anno). (ANSA).