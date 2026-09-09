(ANSA) - NEW YORK, 09 SET - I vigili del fuoco di New York chiedono spiegazioni dopo i nuovi documenti pubblicati dall'amministrazione di Zohran Mamdani che hanno rivelato come le autorità di New York hanno ingannato il grande pubblico sulla qualità dell'aria a Ground Zero dopo gli attacchi dell'11 settembre dove, nonostante i proclami, si respirava amianto. "Siamo increduli. E' sconcertante che ci abbiano fatto questo. Hanno sacrificato i cittadini e i soccorritori. Noi morivamo a ogni respiro e lo sapevano "ma hanno preferito sostenere l'economia della citta, ha denunciato James Brosi, presidente della Uniformed Fire Officers Association, il sindacato del Fire Department di New York. Le autorità hanno fatto una "scelta consapevole in nome dell'economia", ha aggiunto Brosi. "Quattro amministrazioni ci hanno girato le spalle" negando che l'aria era tossica, ha messo in evidenza. (ANSA).