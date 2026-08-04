(ANSA) - LONDRA, 04 AGO - Una rara buona notizia per l'ex principe Andrea e l'ex consorte Sarah Ferguson, investiti pesantemente dallo scandalo delle frequentazioni con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. La loro figlia secondogenita, la 36enne principessa Eugenie, tramite una nota di Buckingham Palace, ha fatto sapere con il marito, l'imprenditore Jack Brooksbank, di aver dato alla luce a Lisbona una bambina. Si tratta del terzo figlio per la coppia, che si aggiunge ai due fratellini August ed Ernest, di 5 e 3 anni, e viene a occupare il 15esimo posto nella linea di successione al trono di casa Windsor. Subito davanti a loro ci sono la sorella maggiore di Eugenie, la 37enne Beatrice, sposata con l'immobiliarista anglo-italiano Edoardo Mapelli Mozzi, e i due loro figli. "Sua Altezza Reale la Principessa Eugenie e il Signor Jack Brooksbank sono lieti di annunciare il felice arrivo della loro figlia, nata lunedì 3 agosto 2026, alle 18.20, in un ospedale di Lisbona, in Portogallo", si legge nella nota diffusa da Palazzo. E ancora: "La bambina è nata con un peso di 6 libbre e 9 once (quasi tre chilogrammi, ndr). Le Loro Maestà il Re e la Regina e altri membri della famiglia reale sono stati lieti di essere informati della notizia". Eugenie e il marito dividono da anni la loro vita tra Londra e il Portogallo, dove Brooksbank lavora nel settore immobiliare. È comunque significativo il fatto che la bimba sia nata a Lisbona, a differenza degli altri nipoti di re Carlo venuti alla luce nel Regno Unito, soprattutto dopo le ripercussioni indirette dello scandalo Epstein anche sulle due figlie di Andrea e Fergie, che negli ultimi tempi hanno tenuto sempre un profilo molto basso rispetto alle apparizioni in pubblico. (ANSA).