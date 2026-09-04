(ANSA) - BOLZANO, 04 SET - La prima campanella del nuovo anno scolastico suona tradizionalmente in Alto Adige. Sono 22.080 le studentesse e gli studenti iscritti alle scuole in lingua italiana, dalla scuola dell'infanzia alla formazione professionale. Saranno invece 64.749 gli alunni, le alunne, gli studenti e le studentesse che frequenteranno uno degli istituti scolastici in lingua tedesca: 10.883 sono iscritti ad una scuola dell'infanzia tedesca, mentre 20.336 alunni frequentano una scuola primaria. Nelle scuole secondarie di primo grado di lingua tedesca l'anno scolastico avrà inizio per 12.544 alunni. Saranno 12.286 gli studenti e le studentesse che frequenteranno una scuola secondaria di secondo grado, mentre 8.700 frequenteranno uno dei centri di formazione professionale dislocati sul territorio. Per l'assessore all'Istruzione in lingua tedesca Philipp Achammer, all'inizio del nuovo anno scolastico l'attenzione è rivolta ai bambini e agli adolescenti con le loro diverse capacità e premesse. "Un nuovo anno formativo porta con sé curiosità, aspettative e nuove opportunità", afferma l'assessore Achammer. "È fondamentale accompagnare con attenzione ogni bambino, offrirgli opportunità eque indipendentemente dalla sua situazione di partenza e incoraggiarlo a riconoscere e sviluppare le proprie capacità. Perché una buona istruzione rafforza i giovani e dà loro la fiducia necessaria per percorrere la propria strada", rimarca Achammer. Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole delle valli ladine al nuovo anno scolastico 2026/27 sono iscritti complessivamente 2.895 bambini e ragazzi: 582 di loro frequentano la scuola dell'infanzia, 1.117 la scuola primaria, 673 la scuola secondaria di primo grado, mentre 523 frequenteranno un istituto secondario di secondo grado o centri di formazione professionale. (ANSA).