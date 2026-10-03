(ANSA) - ROMA, 03 OTT - "Ieri, in occasione della Festa dei Nonni, il circolo di Fratelli d'Italia Garbatella ha organizzato una pizza per dire grazie ai nostri preziosi nonni. Quella che doveva essere una semplice serata per stare insieme si è trasformata in qualcosa di più, con l'arrivo di un'ospite che non ci aspettavamo, sorrisi, emozioni, ricordi e tante storie da condividere. Una bellissima serata". Lo scrive sui social Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di FdI, pubblicando una foto della serata con la premier Giorgia Meloni. "I nonni sono memoria, tradizione, amore - aggiunge Arianna Meloni nel post - un ponte fondamentale tra generazioni. Sono una presenza preziosa nelle nostre famiglie: ci sono, aiutano e si prendono cura dei nipoti con amore infinito. Spesso diamo per scontati i loro gesti, ma scontati non sono. Nell'Italia che stiamo costruendo non si sceglie tra giovani e anziani, ma si cresce insieme. Proprio ieri il Governo ha approvato un Piano nazionale per la cura della fragilità e della non autosufficienza, con oltre 1,5 miliardi di euro. Meno burocrazia, più risorse, piani personalizzati per seguire i più fragili e attenzione verso i caregiver. Un nuovo modo per pensare alla società che cambia e in cui si vive più a lungo. Ma anche un modo concreto per prenderci cura di chi si è preso cura di noi". (ANSA).