(ANSA) - PARIGI, 29 SET - L'indice di popolarità del presidente francese Emmanuel Macron e del suo primo ministro Sébastien Lecornu è in forte calo, secondo un sondaggio pubblicato oggi dall'istituto Odoxa-Mascaret per Public Sénat e per la stampa regionale. Secondo lo studio, il capo dello Stato vede crollare il suo indice di popolarità di 7 punti rispetto a fine giugno, per raggiungere il suo record più basso, con solo il 18% dei francesi che lo considera un buon presidente. Sempre secondo il sondaggio online, condotto prima dell'intervento di Macron giovedì sera a reti unificate sul tema del caro-carburanti, il 75% degli intervistati ritiene insufficiente l'estensione degli aiuti agli automobilisti più in difficoltà annunciata dal governo. Inoltre, il 62% pensa che l'esecutivo debba destinare maggiori risorse alla questione, nonostante l'allarme sui conti pubblici della Francia. Anche Lecornu registra un forte calo (-8 punti, nel sondaggio Odoxa 24% degli intervistati lo considera un buon premier). Tra le varie personalità impegnate nella campagna presidenziale del 2027, la coppia Marine Le Pen-Jordan Bardella (RN) resta in testa alla classifica del gradimento, con il 35% che dichiara di sostenerli o di provare simpatia per loro. Entrambi, tuttavia, registrano un calo, rispettivamente di 4 e 5 punti. (ANSA).