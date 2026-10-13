(ANSA) - TRENTO, 13 OTT - La Polizia di Stato ha scoperto un centro di essiccazione per la marijuana realizzato in un appartamento vuoto poco fuori dal centro di Trento. Il peso complessivo di tutta la droga sequestrata è pari a circa 50 chili e sono attesi gli esiti degli esami chimici per la verifica del principio attivo dello stupefacente. Il sequestro, comunica la Questura, è avvenuto in modo casuale: gli agenti della Squadra Volante, durante il consueto pattugliamento del territorio, hanno avvertito un leggero odore molto simile a quello emanato dalla marijuana. Senza l'ausilio dell'unità cinofila antidroga, non disponibile in quel momento, i poliziotti, scesi dalla vettura, hanno individuato un condominio nel cui cortile si avvertiva chiaramente l'odore della sostanza. Arrivati davanti alla porta dell'appartamento da cui proveniva l'odore gli agenti, con il supporto della Centrale operativa della Questura, sono riusciti a recuperare il nominativo ed il recapito del proprietario, un cittadino italiano, per poi poter perquisire l'abitazione. Nelle due camere da letto i poliziotti hanno trovato vari filari artigianali creati con delle reti in nylon che calavano dal soffitto alle quali erano agganciate numerose piante di marijuana messe ad essiccare oltre a due deumidificatori utilizzati per accelerare il processo di asciugatura. Nel soggiorno e nelle altre camere dell'appartamento c'erano invece diversi contenitori in plastica e scatole di cartone contenenti la marijuana già essiccata. A quel punto è stata perquisita anche la casa dove invece l'uomo - di cui non vengono comunicate generalità e le eventuali sanzioni o addebiti - era effettivamente residente e sono state recuperate diverse buste in nylon e barattoli di plastica, anch'essi pieni di marijuana, oltre ad una bilancia di precisione per pesare la sostanza. (ANSA).