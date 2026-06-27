(ANSA) - ROMA, 27 GIU - La Polizia ha diffuso la foto e le generalità dell'uomo sospettato di aver ucciso ieri sera a Roma padre, madre e figlia di 8 anni. "Come disposto dalla Procura di Roma che sta coordinando l'attività di indagine della Squadra Mobile sul triplice omicidio perpetrato" afferma la Polizia "si divulga agli organi di stampa e sui canali social della Polizia di Stato la foto del presunto autore del delitto, identificato per Shahadat Hossain, nato in Bangladesh il 10 maggio 1983". Foto e generalità sono state pubblicate anche sul canale Whatsapp della Polizia. "Chiunque avesse indicazioni o informazioni utili al rintraccio del presunto autore" aggiunge la nota, deve "contattare l'utenza 3346903295 della Squadra Mobile". (ANSA).