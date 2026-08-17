(ANSA) - TRIESTE, 17 AGO - Una pioggia intensa con calo del vento ha momentaneamente rallentato l'avanzare dell'incendio in Carnia sul monte Amariana. In poche ore si è verificata la caduta di alcuni millimetri di pioggia che, se non ha spento le fiamme, ha, appunto, contribuito a controllare il fronte dell'incendio da parte di Vigili del Fuoco, Corpo Forestale, Protezione Civile e le altre forze impegnate da dieci giorni a spegnere le fiamme. Dal campo base delle forze di intervento, trasferito al campo sportivo di Amaro, fanno sapere che anche questa notte un presidio controllerà la situazione prima che domattina riprendano i lanci dall'alto con i vari velivoli che da giorni stanno operando in zona. La località di Pissebus, nel comune di Tolmezzo, la più vicina alla zona dell'incendio, continua ad essere evacuata in maniera precauzionale. (ANSA).